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AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2022
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AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF bahar dönemi final sınavlarının açıklanmasının ardından gözler yaz okulu için gelecek açıklamalara çevrildi. Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi'nin konu hakkında kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF yaz okulu kayıtları Haziran ayı itibarıyla başlayacak. 21-22 Mayıs tarihleri arasında yapılan final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından yaz okulu sınavının ne zaman yapılacağı gündeme geldi. Peki, AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim destek sistemi tarafından yayınlanan bilgiye göre 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Destek sistemi tarafıdan yapılan açıklamada, "Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir." ifadelerine yer verildi.

AÖF YAZ OKULU SINAVI TEK OTURUM MU OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu tek sınav üzerinden yapılır ve başarı katkısı %100'dür. Sınavda her ders için 20 soru sorulmaktadır, sınav süresi ise 30 dakikadır. Geçme notu 35'tir. Sınav sisteminde 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

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