AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF yaz okulu kayıtları Haziran ayı itibarıyla başlayacak. 21-22 Mayıs tarihleri arasında yapılan final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından yaz okulu sınavının ne zaman yapılacağı gündeme geldi. Peki, AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?