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Tarih belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak 2022?

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Giriş Tarihi: 30.01.2022
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Tarih belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak 2022?

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adaylar kısa süre önce EKPSS tercih sürecini geride bırakmıştı. Engelli memur kadrolarına yapılacak atamalar için bekleyişte olan vatandaşlar gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. İşte, tarih belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak 2022?

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından EKPSS kapsamında gerçekleştirilen engelli memur yerleştirmeleri için tercihler alındı. Binlerce aday konu hakkında gelecek son dakika açıklamalara kitlendi. İşte, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak 2022?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS adayları tercihlerini, 5-14 Ocak tarihleri arasında tamamlamıştı. EKPSS tercihleri tamamlanmasının ardından gözler tercih sonuçları açıklanma tarihine çevrildi.

EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yok. Geçen yıl tercihler 19 Ocak'ta sona ermiş sonuçlar ise 26 Ocak'ta erişime açılmıştı. EKPSS tercih sonuçlarının Şubat ayının ilk haftası içerisinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

EKPSS NEDİR?

EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sistemidir.

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