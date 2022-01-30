Okullar ne zaman açılıyor? Okullar 31 Ocak Pazartesi açılıyor mu? Tatil ne zaman bitiyor?
Okullar ne zaman açılıyor? İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri okulların ne zaman açıldığını merak ediyor. 15 tatile çıkan ve karnelerine kavuşan öğrenciler dinlenme fırsatı yakalamıştı. 2. dönem öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğrenciler okullar ne zaman açılıyor sorusuna cevap arıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı!
Okullar ne zaman açılıyor? Okullar 31 Ocak Pazartesi açılıyor mu? Milyonlarca öğrenci sömestr tatiline çıkmıştı. Öğrenciler ve veliler tatilin ne zaman biteceğini arama motorlarında sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretim takvimine göre okulların açılacağı ve okula gidilecek tarih açıklandı. 31 Ocak Pazartesi okulların açık olup olmayacağı merak ediliyordu.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Yarıyıl tatili 4 Şubat 2022 Cuma bitecek, okullar da 7 Şubat 2022 Pazartesi açılacak.
TÖZOK'un "Eğitimin Dönüşümü" başlığıyla Antalya'da yaptığı 20'inci Eğitim Sempozyumu'na katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eğitimde ilk önceliğin okulların açık kalması olduğunu belirtti. Bakan Özer yarıyıl tatilinin uzatılmasının planlanmadığını açıkladığı konuşmasında şunları söyledi:
"Bakanlığa başladığım 6 Ağustos'tan itibaren üç önemli şey söyledim. İlk göreve başladığımda devir teslim töreninde okulların yüz yüze açık kalmasının önemini vurguladım ve 'Covid-19 salgının sıfırlanmasını beklemeye tahammülümüz yok' ifadesini kullandım. Sonra 'okullar ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler' dedim. En son olarak da okulların açık kalması eğitim meselesi olmadığını bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladım.
6 Eylül'de başladığımız birinci dönemi hiç kesintiye uğratmadan, haftada beş gün tüm eğitim kademelerinde başarı ile tamamlamamın mutluğunu taşıyorum. Okulları özleyen öğrencilerin bu süreci başarıyla yürütmemizde katkısı oldu. Maske, mesafeye, hijyene inanılmaz derecede beklentilerimizin ötesinde riayet etti.
Bu sürecin kahramanları her zaman olduğu gibi öğretmenlerimiz oldu. Öğretmenlerimiz yaklaşık 5 ay boyunca maskeleri ile ders anlattılar. Öğretmenlerimiz aşılanmada sadece Türkiye ortalaması değil, kıta Avrupası, Amerika gibi gelişmiş ülkelerin bile üzerinde aşılanma oranına sahip oldular.
Öğretmenlerimiz maske ile büyük zorluklarla eğitimi zorlukla sürdürme kararlığında bulundular. Hem aşılanma konusunda hem de kendi sağlıklarını geri planda bırakıp okulların yüz yüze eğitime devam etmesinde umut olan öğretmenlerimizi, güven artırdıkları için şahsım ve Milli Eğitim Bakanlığı adına kutluyorum.
İnşallah bu iki haftalık tatil sonrası aynı kararlılıkta yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Tatil uzayacak mı sorularına, 'Neden kapanma olduğu olduğu zaman ilk akla gelen yerler okullardır?' diyorum. Bizler iddialı ülke olmak istiyorsak 21'inci yüzyılda, üretimi toplumsal barışı, demokrasi kültürü ile örnek olmak istiyorsak, beşeri sermayemize sürekli yatırım yapmak zorundayız. Eğitimde fırsat eşitliğini sürekli yükseltmek zorundayız.
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