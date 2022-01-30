15 tatil ne kadar, kaç gün sürecek 2022? MEB ile yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte takvim...
15 tatil ne kadar, kaç gün sürecek 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Omicron varyantı sonrası 15 tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı gündeme geldi. Artan vaka sayıları sonrası öğrenciler ve veliler takvimde bir güncelleme yapılıp yapılmadığını araştırıyor. İşte, 15 tatil ne kadar, kaç gün sürecek 2022? MEB ile yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte takvim...
15 tatil ne kadar, kaç gün sürecek 2022? MEB ile yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çoğalan koronavirüs vaka sayıları sebebiyle yarı yıl tatilinin uzatılabileceğine yönelik veli ve öğrencilerin beklentileri artarken beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer, konuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte, 15 tatil ne kadar, kaç gün sürecek 2022? MEB ile yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte takvim...
15 TATİL UZATILDI MI?
Pandemi sebebiyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık ara sonrası 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı. Yarıyıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının sonrasında öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü tekrardan okullarda olmuş olacak. 15 tatil ise uzatılmayacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihinde yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
"Öğretmenlerimiz beklenenin çok üzerinde bir aşılanma oranına sahip oldular. Onun için ben eğitim sistemimizin bel kemiği olan kıymetli öğretmenlerimizi bu fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. İnşallah Cuma günü iki haftalık yarıyıl tatiline gireceğiz. Öğretmenlerimizden de küçük bir istirhamımız var. Öğrencilerimize bu hafta içerisinde ödev verilmesin. Özellikle eğitime yeni başlayanlar hariç diğer öğrencilerimizin hepsi bu bir yıllık aradan sonra ilk aylarda eğitim öğretime başlama konusunda gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu beş aylık yoğun eğitimden sonra onların da iki hafta dinlenmeye ihtiyaçları var. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimiz de bu iki hafta içerisinde öğrencilerimize ödev vermeyecekler. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz ilk hafta dinlenecekler inşallah."
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