Tarih belli oldu: MSÜ tercih sonuçları erken açıklanır mı? 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM tarafından 27 Mart'ta gerçekleştirilen MSÜ sınavının sonuçları 14 Nisan'da açıklanmıştı. Bu sonuca göre adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirdi. 13 Mayıs'ta tamamlanan tercih işlemlerinin ardından ise gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, MSÜ tercih sonuçları erken açıklanır mı? 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, ERKEN AÇIKLANIR MI?

2022 MSÜ kılavuzunda yer alan bilgiye göre, tercih sonuçları 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar tercih sonuçlarını MSB'nin personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

ÖSYM tarafından bazı sınavların ve tercihlerin sonuçları sürpriz bir şekilde erkenden açıklanmıştı. Ancak 2022 MSÜ tercih sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı henüz bilinmiyor. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.