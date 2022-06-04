AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavı bugün başladı. Yarın gerçekleştirlecek üçüncü ve dördüncü oturumla sona erecek final sınavının ardından sonuçlar beklenecek. Öğrenciler şimdiden sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

AUZEF FİNAL SINAVI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

AUZEF bahar dönemi final sınavı 4-5 Haziran 2022 tarihinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 1 ve 3. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te 4. oturum saat 15.00'te başlayacak.

Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.