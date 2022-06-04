AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları ne zaman belli olacak?
AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF final sınavı 4-5 Haziran'da gerçekleştirilecek. Final sınavına katılacak öğrenciler şimdiden sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Bu sınavın sonuçlarına göre mezun olmayı bekleyen öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavı bugün başladı. Yarın gerçekleştirlecek üçüncü ve dördüncü oturumla sona erecek final sınavının ardından sonuçlar beklenecek. Öğrenciler şimdiden sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
AUZEF FİNAL SINAVI SAAT KAÇTA YAPILACAK?
AUZEF bahar dönemi final sınavı 4-5 Haziran 2022 tarihinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 1 ve 3. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te 4. oturum saat 15.00'te başlayacak.
Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak sonuçların açıklanacağı tarih kesin olarak bilinmiyor. Ancak, bir önceki sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, haziran ayının ortalarına doğru sonuçların erişime açılması ön görülüyor.
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde ders puanları hesaplanırken; açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür, uzaktan eğitim programlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz.
Bir öğrencinin değerlendirmeye katılabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirmeve telafi sınavlarında en az 40, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 alma zorunluluğu vardır.
AUZEF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Açık öğretim programlarında;
Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)
Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.
Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;
Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;
Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.
Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.
Uzaktan öğretim programlarında;
Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.
Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.
Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;
Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.
Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli heyecan başlıyor! Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçı hangi kanalda?
- AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları ne zaman belli olacak?
- AÖF yaz okulu kayıt tarihleri: AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖF yaz okulu olacak mı?
- Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu son dakika? Balıkesir deprem kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Öğretmen il dışı yer değiştirme başvuruları başladı mı? Öğretmen tayin başvuruları ne zaman?
- KPSS başvurusu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya, ne kadar yatırılacak?
- Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nasıl?
- Survivor bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Emeklilik 3 ila 4 yıl öne çekiliyor! EYT ile 47-48-49 yaşta emeklilik formülü! Çalışmalar ivme kazandı! 1 milyona yakın kişiye 3.000 TL maaşla...
- Ahmet Ağaoğlu kimdir aslen nereli? Ahmet Ağaoğlu’nun serveti ne kadar?
- Milli Eğitim Bakanı son dakika duyurdu! Başvurular 15-18 Haziran'da olacak! 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...
- E-Okul not girişi kapandı mı, bitti mi? E-Okul not girişi ne zaman kapanacak? Karne notu girme son tarih...