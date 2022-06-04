BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınav yerleri sorgulama ekranı!

d) Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmeleri RAM'larda, resim ve müzik yetenek alanı değerlendirmeleri ise B İLSEM'lerde yapılacaktır ancak değerlendirmeler RAM'ların ve BİLSEM'lerin fiziki koşullarının uygun olmaması ve de ğerlendirmenin gerçekleştirileceği 8 kurumun da ilgili RAM'ların ve BİLSEM'lerin hizmet verdiği il-ilçede bulunması şartı ile Merkez Tan ılama Sınav Komisyonunun kararı ile Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.

e) Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmelerine ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak, değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanında bulunduğu RAM'larda, resim ve müzik yetenek alanları için ise değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanındaki BİLSEM'lerde muhafaza edilecektir.