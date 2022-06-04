BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınav yerleri sorgulama ekranı!
BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM yetenek alanlarına göre değerlendirme sürecinin sona ermesinin ardından bireysel değerlendirme aşamasına hazırlıklar başladı. Sınav giriş yerlerinin belli olmasının ardından öğrenciler ve velileri sınav yerlerini araştırmaya başladı. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen BİLSEM sınavında süreç devam ediyor. 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan BİLSEM'lerde eğitim görmek üzere öğrenci seçimi devam ederken, bireysel değerlendirmeye katılacak adayların sınav yerleri ve sınav tarihi belli oldu. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler, 3 Haziran 2022 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabileceklerdir.
MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecek.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?
Bireysel değerlendirme uygulamaları 13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklar.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.
2022 BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bireysel değerlendirme sonucuna göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 29 Ağustos - 09 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecekler.
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacaktır.
a) MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.
b) Uygulama giriş belgelerinin yay ımlandığının duyurulma sorumluluğu okul müdürlüklerine, imza karşılığı teslim alınma sorumluluğu ise öğrenci velilerine aittir. Belgelerin imza karşılığı teslimi zorunlu olup bu durum dışında yapılan uygulamaların sorumluluğu okul müdürlüklerine aittir.
c) Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veribank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelli ği olan, özel elektronik donan ımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.
ç) Resim ve müzik yetenek alanlarında de ğerlendirmeye alınacak ö ğrenciler giriş belgelerinde belirtilen saatten 30 dakika önce; genel zihinsel yetenek alan ında uygulamaya alınacak öğrenciler ise giriş belgelerinde yer alan saat te uygulama merkezlerinde hazır bulunacaklardır. Öğrenciler giriş belgelerindeki randevu saatinden en fazla 15 (on beş) dakikaya kadar olan gecikmelerde değerlendirmeye alınacak olup bu sürenin aşılmasından sonra değerlendirmeye alınmayacaklardır.
d) Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmeleri RAM'larda, resim ve müzik yetenek alanı değerlendirmeleri ise B İLSEM'lerde yapılacaktır ancak değerlendirmeler RAM'ların ve BİLSEM'lerin fiziki koşullarının uygun olmaması ve de ğerlendirmenin gerçekleştirileceği 8 kurumun da ilgili RAM'ların ve BİLSEM'lerin hizmet verdiği il-ilçede bulunması şartı ile Merkez Tan ılama Sınav Komisyonunun kararı ile Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.
e) Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmelerine ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak, değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanında bulunduğu RAM'larda, resim ve müzik yetenek alanları için ise değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanındaki BİLSEM'lerde muhafaza edilecektir.
f) Değerlendirmelerde görev alacak uygulayıcılara beyanlarına bağlı olarak kendileri ile üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunan öğrencilerin de ğerlendirmelerinde görev verilmeyecektir.
g) Değerlendirme sonuçlarının uygulayıcılar tarafından elektronik ortamda sisteme işlenebilmesi için, değerlendirmenin yap ıldığı kurum müdürlüklerince, ö ğrencilerin "MEBB İS/BİLSEM Modülü/Bireysel De ğerlendirme İşlemleri (S ınav Merkezi)/Bireysel Değerlendirme Öğrenci Yoklama Girişi" ekranında "GİRDİ" olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.
h) Uygulayıcılar, öğrencilerin değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan "MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Not Girişi" ekranı üzerinden sisteme işleyeceklerdir.
ı) Değerlendirme ve sonuçların kayıt altına alınması uygulayıcıların; gizliliğinin sağlanması ise uygulayıcıların ve de ğerlendirmenin gerçekleştirildiği kurum müdürlüklerinin sorumluluğundadır.
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- BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınav yerleri sorgulama ekranı!
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