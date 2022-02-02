Tarih açıklandı! Engelli ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 EKPSS sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Engelli ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında atamalar için 5-14 Ocak tarihlerinde tercihler alınmıştı. Engelli memur atamalarını yakından takip eden adaylar için heyecanla beklenen açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. İşte, Engelli ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 EKPSS sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Engelli ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 EKPSS sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular araında yer alıyor. Engelli memur atamalarında belirleyici rol oynayan 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme kapsamında tercihler 5-14 Ocak tarihlerinde gerçekleşmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan engelli memur atamalarının yapılacağı tarihe ilişkin açıklama yaptı. İşte, Engelli ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 EKPSS sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELEDİ!
Başkan Erdoğan bugün kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Önemli başlıklardan biri ise engelli memur atama tarihi oldu. Açıklama şöyle;
"Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacak, her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız"
EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.
Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.
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