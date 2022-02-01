AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınavları yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Liseleri'nin birinci dönemi tamamlandı. Açık öğretim liselerinin birinci dönem sınavlarından çıkan öğrenciler AÖL 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihleri öğrenmek istiyor. İşte, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınavları yüz yüze mi olacak? İşte takvim...