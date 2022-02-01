AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınavları yüz yüze mi olacak? İşte takvim...
AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim veren açık liselerde eğitim ve öğretimlerini tamamlıyor. Birinci dönemi tamamlayan açık öğretim lisesi öğrencileri için sırada ikinci dönem derslerini vermek kaldı. İşte, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınavları yüz yüze mi olacak? İşte takvim...
AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınavları yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Liseleri'nin birinci dönemi tamamlandı. Açık öğretim liselerinin birinci dönem sınavlarından çıkan öğrenciler AÖL 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihleri öğrenmek istiyor. İşte, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınavları yüz yüze mi olacak? İşte takvim...
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak yapılacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı da 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak uygulanacak.
2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleştirilecek.
2. DÖNEM AÖL SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
AÖL yani Açık öğretim liselerinin ikinci dönem sınavları e sınav olarak gerçekleştirilecek.
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