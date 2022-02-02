AÖL 2. dönem kayıtları son gün ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 2. dönem açık lise kayıt takvimi açıklandı. Sınavlara girebilmek için kayıt yapmaları gereken öğrenciler, ders seçimi ve kayıt işlemlerinin hangi tarihte biteceğini araştırmaya başladı. Peki, AÖL 2. dönem ders seçimi kayıtları son gün ne zaman? 2022 açık lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB takvimine göre, 27 Aralık 2021'de başlayan AÖL ikinci dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.

Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.