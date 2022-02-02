AÖL 2. dönem ders seçimi kayıtları son gün ne zaman? 2022 açık lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Okullarda ikinci dönemin başlamasına kısa bir süre kala gözler açık liselere çevrildi. AÖL'de eğitim gören öğrenciler, ikinci dönem kayıtlarının biteceği tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ders seçimi ve kayıt süreci hakkında resmi açıklama geldi. İkinci dönem sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, AÖL 2. dönem ders seçimi kayıtları son gün ne zaman? 2022 açık lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
AÖL 2. dönem kayıtları son gün ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 2. dönem açık lise kayıt takvimi açıklandı. Sınavlara girebilmek için kayıt yapmaları gereken öğrenciler, ders seçimi ve kayıt işlemlerinin hangi tarihte biteceğini araştırmaya başladı. Peki, AÖL 2. dönem ders seçimi kayıtları son gün ne zaman? 2022 açık lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
MEB takvimine göre, 27 Aralık 2021'de başlayan AÖL ikinci dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.
Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.
AÖL 2. DÖNEM DERS SEÇİMİ SON GÜN NE ZAMAN?
AÖL 2. dönem ders seçme işlemleri 12 Şubat 2022 tarihinde mesai bitiminde sona erecek.
18 yaşından gün almış öğrencilerin (25.03.2005 tarihi ve öncesi doğanlar) dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;
18 yaşından gün almamış öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan derslerini ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla, en fazla 12 ders, seçimi yapabileceklerdir.
Öğrenciler 12 Şubat 2022 mesai bitimine kadar ders seçimi yapabilecekler. Hiç ders seçimi yapmayan öğrencilere otomatik ders seçimi ataması yapılacak.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLINE MI?
MEB'den yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Okulları sınavlarının e-Sınav yöntemi ile yapılacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre e-Sınav olarak yapılacaktır.
Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)"
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖL 2. dönem sınavları Mart 2022'de, üçüncü dönem sınavları ise Temmuz 2022'de gerçekleştirilecek. Kesin tarihler ise henüz duyurulmadı.
Sınavlar e-Sınav yönemi ile yapılacak.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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