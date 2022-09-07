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Tarih açıklandı! AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2022
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Tarih açıklandı! AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptımak isteyen öğrencilere, kurum 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıt yenileme takvimi açıklandı. Peki, AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt işlemleri ile ilgili tarihleri açıkladı. AÖF Ikinci Üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü başladı. Peki, AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2022!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos – 17 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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