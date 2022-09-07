Tarih açıklandı! AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt işlemleri ile ilgili tarihleri açıkladı. AÖF Ikinci Üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü başladı. Peki, AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?