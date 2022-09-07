DGS üniversite kayıtları ne zaman? DGS taban ve boş kontenjanları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS ilk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercih tarihlerine odaklandı. DGS ek tercih ne zaman yapılacak sorusuna ilgi artarken, ÖSYM tarafından yapılan son açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman? DGS taban ve boş kontenjanları açıklandı mı?