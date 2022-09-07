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DGS üniversite kayıtları ne zaman? DGS taban ve boş kontenjanları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2022
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DGS üniversite kayıtları ne zaman? DGS taban ve boş kontenjanları açıklandı mı?

DGS üniversite kayıtları ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılıyor. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman? DGS taban ve boş kontenjanları açıklandı mı?

DGS üniversite kayıtları ne zaman? DGS taban ve boş kontenjanları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS ilk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercih tarihlerine odaklandı. DGS ek tercih ne zaman yapılacak sorusuna ilgi artarken, ÖSYM tarafından yapılan son açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman? DGS taban ve boş kontenjanları açıklandı mı?

DGS EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek yerleştirmeler için henüz tarih bilgisi verilmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

DGS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Henüz DGS ek yerleştirme kılavuzu yayımlanmadı.

2022-DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

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