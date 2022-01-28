Takvim belli oldu! Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? MEB ile 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman açıklanır 2022?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? MEB ile 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman açıklanır 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 bin öğretmenlik ataması için sonuçlar merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen açıklamalar bu süreçte yakından takip ediliyor. İşte, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? MEB ile 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman açıklanır 2022?