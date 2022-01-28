Takvim belli oldu! Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? MEB ile 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman açıklanır 2022?
Binlerce öğretmen adayının beklediği 15 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için takvim yakından takip ediliyor. MEB tarafından eksik kadro ve branş için yapılacak 15 bin öğretmenlik ataması gelecek açıklamalar bekleniyor. MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atamaları için ocak ayını işaret etmişti. Atama için takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. İşte, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? MEB ile 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman açıklanır 2022?
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? MEB ile 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman açıklanır 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 bin öğretmenlik ataması için sonuçlar merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen açıklamalar bu süreçte yakından takip ediliyor. İşte, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? MEB ile 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman açıklanır 2022?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de gerçekleşmişti. 31 Ocak'ta yapılacak 15 bin Öğretmen Ataması törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapılacak. Atama sonuçları MEB'in internet sitesi üzerinden yayınlanacak duyuru ile e Devlet ekranından sorgulanabilecek.
Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.
GÖREVE BAŞLARKEN İSTENECEK BELGELER NELER?
3.1. Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,
(Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)
3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
3.4. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
3.5. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
3.6. Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.
ÖĞRETMEN ATAMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi, 31 Ocak'taki 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50'sini, yani 7 bin 500 öğretmeni de inşallah İstanbul'a vereceğiz. Yani sadece İstanbul'da okullar yapmak değil, aynı zamanda öğretmen, insan kaynağı takviyesi, altyapının güçlendirilmesi noktasında ciddi yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.
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