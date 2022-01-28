MSÜ sınavı başvurusu ne zaman bitecek? 2022 MSÜ sınavı başvuruları nasıl, nereden yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MSÜ başvuruları 13 Ocak 2022 tarihinde başlamıştı. MSÜ sınavına katılmak için bekleyen onlarca aday Şubat ayında belirtilmekte olan tarihe kadar işlemlerini tamamlayacak. İşte, MSÜ sınavı başvurusu ne zaman bitecek? 2022 MSÜ sınavı başvuruları nasıl, nereden yapılır? Başvuru ücretleri...