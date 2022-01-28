Okullar uzaktan eğitime mi geçti? Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilinin keyfini çıkarıyor. İkinci dönemin başlamasına sayılı günler kala gözler eğitimin nasıl devam edeceğine çevrildi. Omicron varyantı kaynaklı vaka artışları nedeniyle okulların yeniden online eğitime geçip geçmeyeceğini merak eden öğrenciler ve velileri, konu hakkında MEB'den yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, okullar uzaktan eğitime mi geçti? 2022 ikinci dönem ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz online eğitim mi olacak? İşte haberin detayları...

OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇTİ?

İkinci dönemin başlamasına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler ve velileri, ikinci dönem eğitiminin nasıl olacağını merak ediyor. İşte MEB'den yapılan son açıklamalar: