Okullar uzaktan eğitime mi geçti? 2022 ikinci dönem ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz online eğitim mi olacak?
İlkokul, ortaokul ve liselerde 1,5 yıl aranın ardından yüz yüze eğitime geçildi. Koronavirüs salgını nedeniyle belirli dönem online eğitim alan öğrenciler, ikinci dönem itibarıyla yine online eğitime geçilip geçilmeyeceğini merak ediyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, okullar uzaktan eğitime mi geçti? 2022 ikinci dönem ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz online eğitim mi olacak? İşte cevaplar...
Okullar uzaktan eğitime mi geçti? Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilinin keyfini çıkarıyor. İkinci dönemin başlamasına sayılı günler kala gözler eğitimin nasıl devam edeceğine çevrildi. Omicron varyantı kaynaklı vaka artışları nedeniyle okulların yeniden online eğitime geçip geçmeyeceğini merak eden öğrenciler ve velileri, konu hakkında MEB'den yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, okullar uzaktan eğitime mi geçti? 2022 ikinci dönem ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz online eğitim mi olacak? İşte haberin detayları...
OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇTİ?
İkinci dönemin başlamasına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler ve velileri, ikinci dönem eğitiminin nasıl olacağını merak ediyor. İşte MEB'den yapılan son açıklamalar:
BAKAN ÖZER'DEN ONLINE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullar uzaktan eğitime geçecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Bakan Özer, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç, oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı, toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük.
En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. Aşı olmayıp hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yaklaşık yüzde 5. Dolayısıyla en az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 94'e ulaştı. Bugün itibarıyla en az 3 doz aşı olan öğretmen oranımız da yüzde 36'ya yükseldi. Öğretmenlerimizin aşılanma oranları ülkemiz ortalamasının çok üzerinde olduğu gibi çoğu gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarının da üzerinde. Diğer taraftan öğrencilerimizin de aşılanma oranları sürekli yükseliyor.
Tüm ülkeler, okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz."
15 TATİL UZAYACAK MI?
Omicron varyantı kaynaklı vaka artışı nedeniyle gözler yarıyıl tatiline çevrildi. Hemen şunu belirtelim ki, 2021-2022 yarıyıl tatilinin öne çekilmeyeceği açıklandı. Ancak yarıyıl tatili ile ikinci ara tatilin birleştirilip birleştirilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
BAKAN ÖZER'DEN TATİL AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir televizyon programında, yarıyıl tatilinin süresiyle ilgili bir açıklama bulundu. Özer; "Tüm sınıfları kapanmış bir okul yok tatile erken gitme gibi bir durum da söz konusu değil. Tatil bekleyenlere buradan söyleyeyim." ifadelerini kullandı.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2021-2022 yarıyıl tatili 21 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerin ardından başlayacak. Yarıyıl tatili, 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 07 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.
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