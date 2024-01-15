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Haberler Eğitim Haberleri TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA 2024 | Karne ortalaması kaç olursa belge alınır? İlk dönem 6,7,8,9,10,11,12. sınıf ders ortalam hesaplaması...

TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA 2024 | Karne ortalaması kaç olursa belge alınır? İlk dönem 6,7,8,9,10,11,12. sınıf ders ortalam hesaplaması...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2024
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TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA 2024 | Karne ortalaması kaç olursa belge alınır? İlk dönem 6,7,8,9,10,11,12. sınıf ders ortalam hesaplaması...

2023-2024 eğitim yılında yarıyıl tatiline hızla yaklaşılırken, öğrenciler takdir ve teşekkür belgelerini almak için heyecanlanmış durumda. Bu belgeler, öğrencilerin başarılarını resmi bir şekilde taçlandıran ve motivasyonlarını artıran önemli belgeler arasında yer alıyor. Öğrenciler, sınavlar ve dönem içi performanslarına bağlı olarak takdir veya teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını merakla bekliyorlar.

Öğrencilerin heyecanla beklediği karnelerin dağıtım zamanı yaklaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan belirli kriterlere göre takdir ve teşekkür belgeleri alabilmek için öğrencilerin karşılaması gereken şartlar belirlenmiştir. Bu şartlar, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki öğrencilerin başarılarını resmileştiren, eğitim süreçlerine olan katılımlarını ödüllendiren ve motive eden önemli belgelerdir.

TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Dönem sonu not ortalaması 85 ve daha yukarısında olan öğrenciler takdir belgesi, 70-84,99 not ortalamasına sahip öğrenciler ise teşekkür belgesi alır. Ortaöğrenim boyunca en az üç öğretim döneminde takdir belgesi alanlara ise ayrıca başarı belgesi verilir. Not ortalaması 70'ten aşağı olan öğrencilere Takdir, Teşekkür belgesi verilmez.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELER?

Takdir ya da teşekkür belgesi almak için not ortalaması yeterli değildir. Bunun yanında MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından belirlenen yönetmeliğe göre; öğrencinin özürsüz devamsızlık süresinin 5 günü geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü geçen öğrenciler, ders puanlarına bakılmaksızın başarısız kabul edilir.

ORTALAMA 61 OLURSA NE OLUR?

İlkokul, ortaokul ve liselerde teşekkür belgesine sahip olabilmek için en az 70 en fazla 84.99 ortalamaya sahip olmak gereklidir. Ortalama 61 olduğunda öğrenciye teşekkür ya da takdir belgesi verilmez

TEŞEKKÜR BELGESİ ALMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKLİDİR?

Ortaokul 2. sınıf öğrencileri yani 6. sınıf teşekkür belgesi alabilmek için yine not ortalamasının en az 70 olması gereklidir. Not ortalaması 69.99 olması halinde bile teşekkür belgesi verilmez.

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