16 Ocak 2024 okullar tatil mi? Bugün okul var mı son dakika? Salı günü kar tatili olan iller...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Hava durumu koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle, Hakkari'de tüm okullarda ve Trabzon, Artvin ile Giresun'un bazı ilçelerindeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 15 Ocak'ta eğitime bir gün ara verilmişti.

16 Ocak Salı günü için henüz valiliklerden veya kaymakamlıklardan kar tatili açıklamaları gelmedi.