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16 Ocak 2024 okullar tatil mi? Bugün okul var mı son dakika? Salı günü kar tatili olan iller...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2024
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16 Ocak 2024 okullar tatil mi? Bugün okul var mı son dakika? Salı günü kar tatili olan iller...

"Bugün okullar tatil mi edildi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Bugün, Türkiye genelinde birçok ilde yaşanan kar yağışı, veli ve öğrenciler arasında okullar için tatil beklentisi yarattı. Meteoroloji'nin uyarılarına göre, Bolu, Kastamonu, Erzurum gibi illerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu olumsuz hava koşulları, Doğu Anadolu ve çevre illerde ikamet eden veli ve öğrenciler arasında salı günü için kar tatili beklentilerini artırıyor. İşte 16 Ocak Salı günü kar tatili açıklamaları...

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışları görülecek. Kuvvetli yağışların etkili olacağı bölgelerde, salı günü için kar tatili beklentileri yükseliyor. 15 Ocak Pazartesi günü bazı illerde eğitime 1 gün ara verilmişti. Şimdi ise gözler, Valilik açıklamalarına çevrildi. İşte kar tatili hakkında son gelişmeler...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Hava durumu koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle, Hakkari'de tüm okullarda ve Trabzon, Artvin ile Giresun'un bazı ilçelerindeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 15 Ocak'ta eğitime bir gün ara verilmişti.

16 Ocak Salı günü için henüz valiliklerden veya kaymakamlıklardan kar tatili açıklamaları gelmedi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu haric diğer bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu'da kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Antalya'nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin'in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Batı Karadeniz (Sinop hariç) Çanakkale'nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Antalya merkez, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAKAN YERLİKAYA: "VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

AFAD'ın uyarısını paylaşan Bakan Yerlikaya ise, şu ifadelerini kullandı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 16 Ocak 2024 Salı günü için aşırı yağışlar nedeniyle 7 ilimizde turuncu uyarı, 18 ilimizde sarı uyarıda bulundu.

Turuncu Uyarı verilerin illerimiz: Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, AntalyaSarı Uyarı verilen illerimiz: Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana.

Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

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