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Takdir almak için ortalama kaç olmalı? Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2022 puan hesaplama işlemleri...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Takdir almak için ortalama kaç olmalı? Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2022 puan hesaplama işlemleri...

Takdir almak için ortalama kaç olmalı? Milyonlarca öğrenci, 24 Ocak- 4 Şubat'ta 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilini yapacak. Yarın karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak olan öğrenciler, karne öncesi takdir ve teşekkür hesaplamasının nasıl olacağını araştırıyor. Peki, takdir almak için ortalama kaç olmalı? Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Takdir teşekkür puan hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

Takdir teşekkür puan hesaplama nasıl yapılır? Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Öğrenciler yarıyıl tatili heyecanı yaşarken, gözler karne notlarına çevrildi. Bunun yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de takdir ve teşekkür puan hesaplama işlemleri oldu. Peki, takdir almak için ortalama kaç olmalı? Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Takdir teşekkür puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2021-2022 yarıyıl tatili 21 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerin ardından başlayacak. Yarıyıl tatili, 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 07 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönen, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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