Takdir almak için ortalama kaç olmalı? Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2022 puan hesaplama işlemleri...
Takdir almak için ortalama kaç olmalı? Milyonlarca öğrenci, 24 Ocak- 4 Şubat'ta 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilini yapacak. Yarın karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak olan öğrenciler, karne öncesi takdir ve teşekkür hesaplamasının nasıl olacağını araştırıyor. Peki, takdir almak için ortalama kaç olmalı? Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Takdir teşekkür puan hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Takdir teşekkür puan hesaplama nasıl yapılır? Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Öğrenciler yarıyıl tatili heyecanı yaşarken, gözler karne notlarına çevrildi. Bunun yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de takdir ve teşekkür puan hesaplama işlemleri oldu. Peki, takdir almak için ortalama kaç olmalı? Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Takdir teşekkür puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.
Yönetmeliğe göre;
Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.
70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,
85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,
Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.
Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.
Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?
2021-2022 yarıyıl tatili 21 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerin ardından başlayacak. Yarıyıl tatili, 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 07 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul’da kar ne zaman yağacak? 20-21-22-23 Ocak İstanbul hava durumu! İstanbul kar yağışı olacak mı?
- Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
- Takdir almak için ortalama kaç olmalı? Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2022 puan hesaplama işlemleri...
- Yarıyıl tatili ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İkinci dönem ne zaman başlayacak? 2022 okullar ne zaman açılacak?
- E Okul dijital karne giriş ekranı! E Karne ne zaman açılacak? E Karne nasıl görüntülenir?
- Memurlarda bayram havası estiren gelişme! Maaşlarda 1.150 TL artış! Ek gösterge cetvelinde emekli ikramiyesi 37 bin TL artacak!
- Karneler ne zaman saat kaçta verilecek? 2022 sömestr karneler yüz yüze mi E-Okul’dan mı verilecek?
- PYBS bursu yattı mı? 20 Ocak İOKBS bursu ne zaman verilecek? 2022 MEB bursu ne kadar? Son açıklamalar
- Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanır?
- E Okul kapandı mı? 2022 E Okul not girişi bitti mi? MEB E-Okul öğretmen not girişi ne zaman bitiyor?
- OGM işçi alımı son dakika! 2022 İŞKUR ile Orman Genel Müdürlüüğü işçi alımı başvuru nasıl yapılır?
- Bugün okul var mı? 20 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller son dakika açıklamaları