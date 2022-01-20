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Hakimlik savcılık sınav sonuçları 2021 açıklandı! ÖSYM hakimlik sınav sonuçları sorgulama ekranı!

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Hakimlik savcılık sınav sonuçları 2021 açıklandı! ÖSYM hakimlik sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Hakimlik savcılık sınav sonuçları 2021! ÖSYM hakimlik sınav sonuçları erişime açıldı. 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanan sınavlara ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Giriş yapan adaylar sonuçlara kolaylıkla ulaşabiliyor. Peki; hakimlik savcılık sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

2021 hakimlik sınav sonuçları erişime açıldı. ÖSYM hakimlik savcılık sınav sonuçları açıklandı. 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde binlerce adayın giriş yaptığı Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçları duyuruldu. Adaylar sınavda başarılı olup olmadığını osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.ü

HAKİMLİK SINAV SONUÇLARI ÖĞREN 2021!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınavlarının sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25-26 Aralık 2021'de uygulanan sınavlara ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

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