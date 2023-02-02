Yarıyıl tatili uzatılacak mı? 15 Tatil hangi gün bitecek? Şubat tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? İkinci dönem dersler ne zaman başlayacak?

İkinci dönem derslerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yarıyıl tatilinin ortalarına gelen öğrenciler yavaş yavaş okulların açılacağı tarihi gözden geçirmeye başladı. Hava koşullarının olumsuz seyirde izlemesi ve beklenen kar yağışı akıllara yarıyıl tatili uzar mı sorusunu getirdi. Peki Şubat tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? Yarıyıl tatili uzatılacak mı?