2023 YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınav başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

2023 üniversite sınav başvuruları ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Yüz binlerce öğrenci hedefledikleri kariyer basamaklarına bir adım daha yaklaşabilmek için ter döküyor. Büyük bir emekle çalışan öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na dair detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki üniversite sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS 2023 NE ZAMAN?

YKS sınav takvimi 2023 henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 18 Haziran'da uygulanacağı açıklanmıştı.