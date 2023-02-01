ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak 2023? ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri açıklandı mı?
"ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 7 Ocak tarihinde yapılan sınav neticesinde istediği başarıyı yakalayamayan öğrenciler, ATA AÖF bütünleme sınavları için takvimi merak ediyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak 2023? ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri açıklandı mı?
"ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak 2023? ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATA AÖF bütünleme sınavının ne zaman yapılacağı, final sınavları sonrası öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak 2023? ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri açıklandı mı?
Atatürk Üniversitesi AÖF bütünleme sınavları için artık son hazırlıklarını yapan vatandaşlar, bir yandan da sınav giriş belgelerine yönelik araştırma yapıyor. Sınav takvimi doğrultusunda ATA AÖF bütünleme sınavı oturumları 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.
ATA AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ATA AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesinin sınav günü öğrencilerin yanında bulundurması zorunlu.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası/kullanıcı adı ve öğrenci şifresi ile öğrenilebilecek.
SINAV TAKVİMİ
Atatürk Üniversitesi bahar yarıyılı sınav ve kayıt takvimini açıkladı. Buna göre ders kayıtları 13-17 Şubat, mazeretli kayıtlar ise 20-24 Şubat tarihlerinde yapılacak.
Bahar dönemi ara sınavları 8-9 Nisan, yarıyıl sonu sınavları 21-21 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak 2023? ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri açıklandı mı?
- SSK - Bağ-Kur intibak yasası çıktı mı? 2000 sonrası emekliye intibak zammı var mı, ne zaman verilecek? SON DAKİKA HABERLER
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 29. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- İkinci dönem ara tatil ne zaman? MEB 2023 Nisan ara tatili ayın kaçında, kaç gün yapılacak? Takvim açıklandı
- ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2023 | Fiat Egea Cross 391.900,00 TL'den 244.937,50 TL'ye indi! İşte, Fiat, Toyota, Renault SUV modeller ÖTV indirimi listesi...
- Jandarma maaş promosyonu ne zaman verilecek 2023? Jandarma promosyon miktarı açıklandı mı, belli oldu mu? Uzman çavuş...
- ZAMLI evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? 1 Şubat EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama!
- Sosyal yardım alanların maaşları peş peşe açıklandı! Rakamlara göz atın! 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası...
- MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2023 Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvuru ne zaman bitiyor? ÖSYM takvimi!
- DSİ personel alımı başvuru sonuç tarihleri açıklandı mı? DSİ personel alım sonuçları ne zaman belli olacak?
- Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 1 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? ARA FİNAL PUAN DURUMU!
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak 2023? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuruları 2023 başladı mı?