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ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak 2023? ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023
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ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak 2023? ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri açıklandı mı?

"ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 7 Ocak tarihinde yapılan sınav neticesinde istediği başarıyı yakalayamayan öğrenciler, ATA AÖF bütünleme sınavları için takvimi merak ediyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak 2023? ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri açıklandı mı?

"ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak 2023? ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATA AÖF bütünleme sınavının ne zaman yapılacağı, final sınavları sonrası öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak 2023? ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi AÖF bütünleme sınavları için artık son hazırlıklarını yapan vatandaşlar, bir yandan da sınav giriş belgelerine yönelik araştırma yapıyor. Sınav takvimi doğrultusunda ATA AÖF bütünleme sınavı oturumları 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesinin sınav günü öğrencilerin yanında bulundurması zorunlu.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası/kullanıcı adı ve öğrenci şifresi ile öğrenilebilecek.

SINAV TAKVİMİ

Atatürk Üniversitesi bahar yarıyılı sınav ve kayıt takvimini açıkladı. Buna göre ders kayıtları 13-17 Şubat, mazeretli kayıtlar ise 20-24 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Bahar dönemi ara sınavları 8-9 Nisan, yarıyıl sonu sınavları 21-21 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.

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