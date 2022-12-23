MEB AÖL Sınav Sonuç Tarihi | Açık lise sonuçları nereden nasıl öğrenilir? Açık Lise iptal edilen sınavlar tekrar yapılacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açık öğretim lisesi sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak sorusunun cevabı binlerce öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Ayrıca online olarak gerçekleştirilen sınavda kopya çektiği anlaşılan birçok öğrencinin sınavları iptal edildi. Sınavların tekrar ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
AÖL sınav sonuç tarihi araştırılıyor. Binlerce öğrencinin gözü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'na çevrilmiş durumda. Sınav sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki Açık lise sonuçları nereden nasıl öğrenilir? Açık Lise iptal edilen sınavlar tekrar yapılacak mı?
AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Online gerçekleştirilen sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanıyor. AÖL 1. dönem sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı kesin olarak bilinmese de, ocak ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.
İPTAL OLAN SINAVLAR YENİDEN YAPILACAK MI?
Açıköğretim Lisesi sınavlarında, kopya çektikleri belirlenen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Bu kişilere 2 yıl boyunca men cezası verilirken sınava katılım sağlayan diğer kişilerin sonuçlarında herhangi bir değişiklik olmayacak ve sınavları iptal edilmeyecek. Yani AÖL'ün 1. Dönem sınavları yeniden yapılmayacak.
AÖL SINAVINA İTİRAZ SÜRECİ
1. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, 09.12.2022-25.12.2022 tarihleri arasında, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
3. Sınav sorularına/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından adaylara bildirilecektir. Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilecektir.
4. Başvurusu geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.
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- MEB AÖL Sınav Sonuç Tarihi | Açık lise sonuçları nereden nasıl öğrenilir? Açık Lise iptal edilen sınavlar tekrar yapılacak mı?
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