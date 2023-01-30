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Şubat ayı KYK bursu yattı mı? 2023 Şubat KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? GSB ödeme takvimi

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
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Şubat ayı KYK bursu yattı mı? 2023 Şubat KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? GSB ödeme takvimi

Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren KYK burs ve kredi ödemeleri devam ediyor. Her eğitim öğretim süresi boyunca aylık olarak verilen burs ve kredinin şubat ayı ödemeleri bekleniyor. 2022-2023 KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, şubat ayı ödemelerinin tarihini araştırmaya başladı. Peki, Şubat ayı KYK bursu yattı mı? 2023 Şubat KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? Ayrıntılar haberimizde...

KYK burs ve kredi ödeme takvimi, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen burs ve kredi ödemeleri, belirli tarihler aralığında gerçekleştiriliyor. 2023 Şubat ayı ödemelerini bekleyen öğrenciler, söz konusu ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Şubat ayı KYK bursu yattı mı? 2023 Şubat KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ŞUBAT AYI KYK BURS PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, şubat ayı ödemeleri henüz başlamadı. KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

2022-2023 KYK kredi ve burs ücretlerinde yüzde 47'lik bir artış yapıldı. Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1.250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1.700 liradan 2.500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2.550 liradan 3.750 liraya yükseldi.

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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