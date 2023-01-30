Şubat ayı KYK bursu yattı mı? 2023 Şubat KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? GSB ödeme takvimi

KYK burs ve kredi ödeme takvimi, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen burs ve kredi ödemeleri, belirli tarihler aralığında gerçekleştiriliyor. 2023 Şubat ayı ödemelerini bekleyen öğrenciler, söz konusu ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Şubat ayı KYK bursu yattı mı? 2023 Şubat KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte cevaplar...