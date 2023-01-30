Şubat ayı KYK bursu yattı mı? 2023 Şubat KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? GSB ödeme takvimi
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren KYK burs ve kredi ödemeleri devam ediyor. Her eğitim öğretim süresi boyunca aylık olarak verilen burs ve kredinin şubat ayı ödemeleri bekleniyor. 2022-2023 KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, şubat ayı ödemelerinin tarihini araştırmaya başladı. Peki, Şubat ayı KYK bursu yattı mı? 2023 Şubat KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? Ayrıntılar haberimizde...
KYK burs ve kredi ödeme takvimi, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen burs ve kredi ödemeleri, belirli tarihler aralığında gerçekleştiriliyor. 2023 Şubat ayı ödemelerini bekleyen öğrenciler, söz konusu ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Şubat ayı KYK bursu yattı mı? 2023 Şubat KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet açıklaması: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak? Takvim açıklandı mı?
- Beşiktaş- Karagümrük maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig 22. hafta maç programı!
- 2023 AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sorgulama ekranı...
- EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI: 2023 EYT'de prim gün sayısı kaç? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Emeklilik başvuruları...
- Şubat ayı KYK bursu yattı mı? 2023 Şubat KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? GSB ödeme takvimi
- İOKBS burs ödemeleri hangi illerde yattı? PYBS burs ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
- FED faiz toplantısı ne zaman 2023? FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? OCAK 2023 FED faiz beklentisi!
- Başvuru için PTT'ye gidenlere müjde ansızın geldi! Online da olacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: 65 yaş aylığı, evde bakım...
- Borç yapılandırma ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? 2023 borç yapılandırma paketinden kimler yararlanacak? Trafik cezaları, vergi borçları, KYK...
- Gelinim Mutfakta ARA FİNAL! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim kazandı? Büyük ödül 30 ALTIN BİLEZİK!
- EYT'de emeklilik tablosu netleşti! 1999-2000-2008 sigorta ve 50-51-52-53 yaş için EYT fırsatı! 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik, staj sigortası...
- EYT KANUN TEKLİFİ METNİ: 30 Ocak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT açıklaması ne dedi?