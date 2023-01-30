"İOKBS burs ödemeleri hangi illerde yattı? PYBS burs ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında yapılan sınavlar ile birlikte 75 bin ortaokul ve lise öğrencisine burs imkanı sağlandı. Öğrencilerin burs ödemeleri 12 ay üzerinden gerçekleşteştiriliyor. Peki, İOKBS burs ödemeleri hangi illerde yattı? PYBS burs ödemeleri ne zaman yatacak 2023?