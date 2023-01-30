İOKBS burs ödemeleri hangi illerde yattı? PYBS burs ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
"İOKBS burs ödemeleri hangi illerde yattı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte Ocak ayı burs ücretleri, zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 12 ay üzerinden ortaokul 5,6,7,8 ile 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencilerine burs desteği sağlıyor. Peki, İOKBS burs ödemeleri hangi illerde yattı? PYBS burs ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
"İOKBS burs ödemeleri hangi illerde yattı? PYBS burs ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında yapılan sınavlar ile birlikte 75 bin ortaokul ve lise öğrencisine burs imkanı sağlandı. Öğrencilerin burs ödemeleri 12 ay üzerinden gerçekleşteştiriliyor. Peki, İOKBS burs ödemeleri hangi illerde yattı? PYBS burs ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
2023 İOKBS BURSU YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci hesaplarına yatırılan İOKBS bursluluk parası ödemeleri 26 Ocak itibariyle henüz yatırılmadı.
Bakanlık burs ödeme tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. PYBS bursu Ocak ayı ödemelerinin en geç ay sonu olan 31 Ocak tarihine kadar hesaplara aktarılması bekleniyor.
Burs ödeme tarihleri, ilden ile göre farklılık gösterebiliyor. Öğrenciler burs yatıp yatmadığını internet üzerinden sorgulayabiliyor.
İOKBS BURS SORGULAMA EKRANI
İOKBS bursunun hesaplara yatıp yatmadığı e-Okul VBS üzerinden sorgulanabiliyor. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.
Ardından sol tarafta bulunan menü yardımıyla "Burs Ödeme Bilgileri" üzerinden sorgulama işlemi yapabilir.
Ayrıca burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT canlı destek üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.
2023 BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Yeni yılda geçerli olacak burs ücretleri henüz açıklanmadı. 2022 yılının Temmuz ayından itibaren bursluluk ücreti aylık 663 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda burs ücretlerinin 860 TL seviyesine çıkması bekleniyor.
Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ocak ayı burslarının hesaplara aktarılması ile ortaokul ve liseliler için geçerli olacak burs ücretleri belli olacak.
Bursluluk ücretine %30 zam yapılması durumunda İOKBS burs parası 860 TL oluyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İOKBS burs ödemeleri hangi illerde yattı? PYBS burs ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
- FED faiz toplantısı ne zaman 2023? FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? OCAK 2023 FED faiz beklentisi!
- Başvuru için PTT'ye gidenlere müjde ansızın geldi! Online da olacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: 65 yaş aylığı, evde bakım...
- Borç yapılandırma ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? 2023 borç yapılandırma paketinden kimler yararlanacak? Trafik cezaları, vergi borçları, KYK...
- Gelinim Mutfakta ARA FİNAL! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim kazandı? Büyük ödül 30 ALTIN BİLEZİK!
- EYT'de emeklilik tablosu netleşti! 1999-2000-2008 sigorta ve 50-51-52-53 yaş için EYT fırsatı! 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik, staj sigortası...
- EYT KANUN TEKLİFİ METNİ: 30 Ocak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT açıklaması ne dedi?
- Milyonları ilgilendiren ödemeler başladı! TC kimlik no son hanesine göre hesaplara yatıyor! Destekleme ödemeleri...
- Mazot ve gübre desteği YATTI mı, ne zaman yatacak? Mazot ve Gübre Desteği ŞUBAT 2023 ÖDEME TAKVİMİ! e-Devlet sorgulama ekranı!
- Kar tatili olan illerin listesi! 31 Ocak Salı okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...
- İkinci ara tatil ne zaman 2023? 2. dönem ara tatil ne zaman, hangi ay başlayacak? MEB 2023 ara tatil tarihleri!
- EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023: Bir tıkla EMEKLİ maaşını öğren! SGK 4A, 4B, 4C emekli aylığı hesaplama robotu!