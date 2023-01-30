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İOKBS burs ödemeleri hangi illerde yattı? PYBS burs ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023
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İOKBS burs ödemeleri hangi illerde yattı? PYBS burs ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

"İOKBS burs ödemeleri hangi illerde yattı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte Ocak ayı burs ücretleri, zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 12 ay üzerinden ortaokul 5,6,7,8 ile 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencilerine burs desteği sağlıyor. Peki, İOKBS burs ödemeleri hangi illerde yattı? PYBS burs ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

"İOKBS burs ödemeleri hangi illerde yattı? PYBS burs ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında yapılan sınavlar ile birlikte 75 bin ortaokul ve lise öğrencisine burs imkanı sağlandı. Öğrencilerin burs ödemeleri 12 ay üzerinden gerçekleşteştiriliyor. Peki, İOKBS burs ödemeleri hangi illerde yattı? PYBS burs ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

2023 İOKBS BURSU YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci hesaplarına yatırılan İOKBS bursluluk parası ödemeleri 26 Ocak itibariyle henüz yatırılmadı.

Bakanlık burs ödeme tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. PYBS bursu Ocak ayı ödemelerinin en geç ay sonu olan 31 Ocak tarihine kadar hesaplara aktarılması bekleniyor.

Burs ödeme tarihleri, ilden ile göre farklılık gösterebiliyor. Öğrenciler burs yatıp yatmadığını internet üzerinden sorgulayabiliyor.

İOKBS BURS SORGULAMA EKRANI

İOKBS bursunun hesaplara yatıp yatmadığı e-Okul VBS üzerinden sorgulanabiliyor. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.

Ardından sol tarafta bulunan menü yardımıyla "Burs Ödeme Bilgileri" üzerinden sorgulama işlemi yapabilir.

Ayrıca burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT canlı destek üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

2023 BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yeni yılda geçerli olacak burs ücretleri henüz açıklanmadı. 2022 yılının Temmuz ayından itibaren bursluluk ücreti aylık 663 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda burs ücretlerinin 860 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ocak ayı burslarının hesaplara aktarılması ile ortaokul ve liseliler için geçerli olacak burs ücretleri belli olacak.

Bursluluk ücretine %30 zam yapılması durumunda İOKBS burs parası 860 TL oluyor.

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