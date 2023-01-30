2023 AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sorgulama ekranı...
"2023 AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 takvimine göre, AUZEF telafi sınavları şubat ayında yapılacak. Sınav tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle gözler AUZEF sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2023 AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sorgulama ekranı...
"2023 AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 AUZEF bütünleme (telafi) sınavlarının tarihine kısa bir süre kala gözler sınav yerleri bilgisini de içeren sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2023 AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sorgulama ekranı...
AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
AUZEF sınav yerleri için şu duyuru yapıldı;
Değerli Öğrencilerimiz,04-05 Şubat 2023 tarihinde yapılacak olan bütünleme (telafi) sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.
AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Üniversitenin sınav takvimine göre AUZEF telafi sınavları 04 Şubat - 05 Şubat 2023'te yapılacak.
TELAFİ SINAVLARINA KİMLER GİREBİLİR?
Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.
-Bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı yapılır.
-Öğrenciler "Sınav Merkezi Tercihi" dönemindeki tercihlerine göre sınav yerlerine yerleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda, kendi sınav sırasında girmek zorundadır.
- Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav oturumu başlangıç saatleri sınav giriş belgesinde yer almaktadır.
-Hangi dersin hangi oturumda olacağı, ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin hangi oturumlarda sınava gireceği Sınav Giriş Belgesi'nde ilan edilir.
-Öğrenciler sınav binası ve salonuna Sınav Giriş Belgesi ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilen resmi kimlik belgeleriyle alınmaktadır. Sınav binalarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen kimlikler dışında herhangi bir belge ile girilemez.
-Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilir.
-Bütünleme sınavlarında öğrenciler bir dersin tüm ders içeriklerinden sorumludur.
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