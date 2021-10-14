Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olur? MEB ile 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları son durum 2021...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olur? MEB ile 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları son durum araştırılan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlerin 2021 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen atama takvimi yayımlandı. Söz konusu geçtiğimiz günlerde ön başvuruları gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin sözlü mülakat sınavları için geri sayım başladı. İşte, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olur?

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu, Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlanmıştı. Öte yandan öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Şimdi ise mülakatlar merak ediliyor. Takvime göre sözlü sınav yerleri 25 Ekim'de açıklanacak.