Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olur? MEB ile 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları son durum 2021...
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ön başvuruların 27 Eylül ile 8 Ekim arası gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin sözlü sınav için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanması beklenen 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için açıklamalar merak ediliyor. İşte, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olur? MEB ile 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları son durum 2021...
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olur? MEB ile 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları son durum araştırılan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlerin 2021 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen atama takvimi yayımlandı. Söz konusu geçtiğimiz günlerde ön başvuruları gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin sözlü mülakat sınavları için geri sayım başladı. İşte, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olur?
15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu, Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlanmıştı. Öte yandan öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Şimdi ise mülakatlar merak ediliyor. Takvime göre sözlü sınav yerleri 25 Ekim'de açıklanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.
KARANTİNADAKİ ADAYLAR İÇİN SÜREÇ NASIL OLACAK?
Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
SÖZLÜ MÜLAKATLAR NASIL OLACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sözlü sınava alınacak adaylar Sözleşmeli "Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu" üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacak.
Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek.
Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecek.
Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.
Sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.
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