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Üniversite harç ücretleri belli oldu mu, ne kadar? 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2022
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Üniversite harç ücretleri belli oldu mu, ne kadar? 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek?

Üniversite harç ücretleri belli oldu mu, ne kadar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin harç ücretleri belli oldu. İşte üniversiteyi ikinci öğretim ya da açıköğretim şeklinde okumak isteyen öğrencilerden alınan harç ücretlerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Üniversite harç ücretleri belli oldu mu, ne kadar? 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek?

Üniversite harç ücretleri belli oldu mu, ne kadar? 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala, kinci öğretim ya da açık öğretim öğrencilerinden alınacak harç ücretleri de belli oldu. Peki, üniversite harç ücretleri belli oldu mu, ne kadar? 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek?

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala, kinci öğretim ya da açık öğretim öğrencilerinden alınacak harç ücretleri de belli oldu.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı.

Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.

2023-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ

Tıp Fakültesi 961 TL,

Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi: 804 TL,

Veteriner Fakültesi: 629 TL,

Fen Edebiyat Fakültesi: 463 TL,

Hukuk Fakültesi: 509 TL,

İktisat ve İşletme Fakültesi 509 TL,

İTÜ İşletme Fakültesi: 654 TL,

Siyasal Bilgiler Fakültesi: 509 TL,

İlahiyat, İletişim Fakültesi: 463 TL,

Açıköğretim: 105 TL,

Devlet Konservatuvarı: 958 TL,

Turizm Fakültesi: 463 TL

Üniversite eğitimlerini örgün ve gündüz alan öğrenciler, 2012'den bu yana harç ücretlerinden muaf tutuluyor.

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