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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 16:04 Güncelleme: 19.09.2024 16:06
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin öğretmen ataması mülakatlarının tamamlanmasının ardından öğretmen adayları büyük bir heyecanla sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Binlerce aday, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaya kilitlenmiş durumda. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu açıklandı mı? İşte haberin detayı!

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