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Okullarda hijyen için 30 bin temizlik personeli alınacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 10:11 Güncelleme: 21.09.2024 11:02
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Okullarda hijyen için 30 bin temizlik personeli alınacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada pazartesi günü Çalışma Bakanlığı'nın 30 bin ilave temizlik personeli istihdam hakkı tanıyacağını ifade ederken "Gelecek hafta sorunlar çözülecek" dedi. Öğretmen atama sonuçları yanlışlıkla açıldığını da söyleyen Bakan Tekin "Bilgi işlemdeki kişi hakkında soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

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