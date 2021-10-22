22 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri sonuc.osym.gov.tr: YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama! 2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

sonuc.osym.gov.tr: YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama! 2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
ABONE OL
sonuc.osym.gov.tr: YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama! 2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Son dakika... YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı. TYT 140-150 puan alanlar için gerçekleştirilen ilave ek tercihlerin sonuçları heyecanla bekleniyordu. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıtlarına çevrildi. Tercih ettikleri bir programa yerleşen öğrenciler belirlenen tarihler arasında kayıtlarını gerçekleştirecekler. Peki, sonuc.osym.gov.tr ile YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM tarafından bu seneye özel TYT 140 puan alanlar için ilave ek tercih alındı. Üniversite tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler heyecan içinde sonuçları araştırıyordu. ÖSYM ise az önce yaptığı açıklama ile yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Şimdi ise sıra üniveriste kayıt işlemlerinde. Peki, sonuc.osym.gov.tr ile YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NEREN ÖĞRENİLİR?

Heyecanla beklenen sonuçlar açıklandı. Adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

YKS 2. EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

YKS 2. EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.). Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA