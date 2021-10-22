sonuc.osym.gov.tr: YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama! 2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM tarafından bu seneye özel TYT 140 puan alanlar için ilave ek tercih alındı. Üniversite tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler heyecan içinde sonuçları araştırıyordu. ÖSYM ise az önce yaptığı açıklama ile yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Şimdi ise sıra üniveriste kayıt işlemlerinde. Peki, sonuc.osym.gov.tr ile YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NEREN ÖĞRENİLİR?

Heyecanla beklenen sonuçlar açıklandı. Adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

YKS 2. EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...