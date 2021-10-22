Kritik gün! YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM üniversite 2. ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından TYT 140-150 arası puan alanlar için gerçekleştirilen ilave ek tercih sonuçları için araştırmalar sürüyor. Söz konusu tercih döneminde yerleştirme bekleyen öğrencilerin üniversite kayıtları önümüzdeki hafta başlayacak. Bu kapsamda gözler sonuçların açıklanıp açıklanmadığına çevrildi. Peki, YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM üniversite 2. ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TYT 140-150 puan arası alanların üniversite kayıt takvimi yaklaştı. Kayıt için heyecan içinde olan öğrenciler, kayıt dönemi öncesinde hangi üniversite yerleştiklerini öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak eden adaylar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, YKS 2. ek tercih sonuçlaır açıklandı mı? ÖSYM üniversite 2. ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir.? İşte haberin detayları...YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile YKS 2. ek tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Adaylar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecekler.
YKS 2. EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.). Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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