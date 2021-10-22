Kritik gün! YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM üniversite 2. ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TYT 140-150 puan arası alanların üniversite kayıt takvimi yaklaştı. Kayıt için heyecan içinde olan öğrenciler, kayıt dönemi öncesinde hangi üniversite yerleştiklerini öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak eden adaylar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, YKS 2. ek tercih sonuçlaır açıklandı mı? ÖSYM üniversite 2. ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir.? İşte haberin detayları...

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile YKS 2. ek tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Adaylar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecekler.

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