3. ek tercih olacak mı? ÖSYM YKS 3. ek tercih ne zaman? Ek tercihler bitti mi?

KAYITLAR 26-31 EKİMDE

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgeler ve tarihe göre işlem yapacak. Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günleri ve çalışma saatlerinde olacak.