3. ek tercih olacak mı? ÖSYM YKS 3. ek tercih ne zaman? Ek tercihler bitti mi?
3. ek tercih olacak mı? YKS 3. ek tercih ne zaman? ÖSYM’nin 2. ek tercih sonuçlarının açıklamasının ardından gözler 3. ek tercih dönemine çevrildi. Herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen adaylar, yeniden tercih olup olmayacağını merak ediyor. 2. ek tercihle 140 puan alan adaylar da tercih yapabilmişti. Peki; YKS 3. ek tercih olacak mı? YKS 3. ek tercih ne zaman? Ek tercihler bitti mi?
3. ek tercih olacak mı? ÖSYM YKS 3. ek tercih ne zaman? Ek tercihler bitti mi? YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 3. ek tercih olup olmayacağı merak ediliyor. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih etti. Peki; YKS 3. ek tercih olacak mı? YKS 3. ek tercih ne zaman?
YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabınlar üniversite hayali kuran öğrencilerin beklediği haberi paylaştı.
Aygün, 2021 YKS 2. Ek Yerleştirme Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu.
14-18 Ekim tarihleri arasında üniversite tercihi yapan üniversite adayları sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecek.
KAYITLAR 26-31 EKİMDE
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgeler ve tarihe göre işlem yapacak. Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günleri ve çalışma saatlerinde olacak.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonuçlar adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Adaylarımıza üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
YKS 3. EK TERCİH OLACAK MI?
YKS 3. ek tercih süreci olmayacak. Üniversiteye yerleşemeyenler önümüzdeki yıl sınava giriş yaptıktan sonra tercih yapabilecek.
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- 3. ek tercih olacak mı? ÖSYM YKS 3. ek tercih ne zaman? Ek tercihler bitti mi?
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