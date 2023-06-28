KPSS-2023/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Branş dağılımı ve kontenjanlar... ÖSYM giriş ekranı!

KPSS ATAMA 1. YERLEŞTİRME BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak kılavuz yayınlandıktan sonra tercih işlemleri belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecek.