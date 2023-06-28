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KPSS-2023/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Branş dağılımı ve kontenjanlar... ÖSYM giriş ekranı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2023 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
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KPSS-2023/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Branş dağılımı ve kontenjanlar... ÖSYM giriş ekranı!

"KPSS-2023/1 tercihleri başladı mı?" sorusunun cevabı merak konusu olurken ÖSYM son dakika açıklamasında bulundu. KPSS-2023/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme takvimi belli oldu. Peki, KPSS-2023/1 tercihleri hangi tarihler arasında gerçekleştirilecek? İşte, cevabı...

"KPSS-2023/1 tercihleri başladı mı?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. KPSS-2023/1 Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 1. yerleştirme süreci için tercih tarihleri açıklandı. İşte, KPSS atama 1. Yerleştirme başvuru tarihleri, branş dağılımı ve kontenjanları...

KPSS-2023/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2022/1) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adayların tercihleri alınacak.

TERCİH TARİHLERİ

ÖSYM takvimine göre Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme tercihleri 6-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Tercih işlemleri belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecek.

KPSS ATAMA 1. YERLEŞTİRME BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak kılavuz yayınlandıktan sonra tercih işlemleri belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecek.

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