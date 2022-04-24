Sonuç tarihi belli oldu! EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS soru ve cevapları yayımlandı mı?

EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS soru ve cevapları yayımlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EKPSS'ye giren binlerce aday, engelli personel kadrosundan iş sahibi olmayı hayal ederken; EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınavın tamamlanmasının ardından gündeme oturdu. Peki, EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS soru ve cevapları yayımlandı mı?