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Sonuç tarihi belli oldu! EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS soru ve cevapları yayımlandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2022
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Sonuç tarihi belli oldu! EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS soru ve cevapları yayımlandı mı?

EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (EKPSS) tamamlanmasının ardından sınava giren adaylar, EKPSS sonuçlarının ne zaman belli olacağını araştırmaya başladı. Gözler, 2022 ÖSYM takvimine çevrildi. Peki, EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS soru ve cevapları yayımlandı mı?

EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS soru ve cevapları yayımlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EKPSS'ye giren binlerce aday, engelli personel kadrosundan iş sahibi olmayı hayal ederken; EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınavın tamamlanmasının ardından gündeme oturdu. Peki, EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS soru ve cevapları yayımlandı mı?

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EKPSS SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ

EKPSS sınav sonuçları ÖSYM 2022 takvimine göre, 20 Mayıs 2022 Cuma günü açıklanacak. Belirtilen tarihte ÖSYM AİS üzerinden sonuçlar erişime açılacak.

EKPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NEREDE YAYINLANACAK?

EKPSS 2022 soru kitapçığı ve cevap anahtarını görüntülemek isteyen adaylar, sınavdan kısa bir süre sonra ÖSYM aday işlemleri menüsünden T.C. kimlik ve şifre yardımı ile soru kitapçığını ve cevap anahtarını görüntüleyebilecek ve kimlik bilgileri ile şifresini kullanarak sistme giriş yapabilir.

EKPSS KAÇ YIL GEÇERLİ?

EKPSS kılavuzuna göre sınav puanları alınan tarihten itibaren 4 yıl geçerli sayılıyor. Böylece alının puan 4 yıl içerisinde kullanılabilir.

EKPSS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine göre Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri düzenlenmektedir. İki testin toplamında 60 sorudur.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 60 dakikadan oluşur ve tek oturumdur.

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