KYK bursu yattı mı? 2022 Mayıs ayı KYK burs ve kredi bursu ne zaman yatacak? GSB KYK ödeme takvimi
KYK bursu yattı mı? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK burs ve kredi ödemeleri ile ilgili açıklama gelmişti. Ramazan Bayramı öncesinde ödeneceği duyurulan Mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin hangi tarihte hesaplara geçeceği merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin merakla araştırdığı burs ve kredi ödeme takvimini duyurdu. Peki, KYK bursu yattı mı? 2022 Mayıs ayı KYK burs ve kredi bursu ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
Mayıs ayı KYK burs ve ödemeleri yattı mı? Bilindiği üzere burs ve kredi ödemeleri her ayın 6'sı ile 10'u arasında yapılıyor. Önümüzdeki hafta idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde burs ödemelerinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Müjdeli haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Peki, KYK bursu yattı mı? 2022 Mayıs ayı KYK burs ve kredi bursu ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...
MAYIS AYI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Mayıs ayı kredi ve burs ödemelerinin 25 Nisan'da ödeneceğini duyurdu. Ödemeler bugün içerisinde öğrencilerin hesaplarına geçecek. Yurt, kredi ve burslarla ilgili bilgi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söylemişti:
"Maddi imkansızlık sebebiyle hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye isteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Bu rakam yüksek lisansta 1700 liraya, doktora da 2 bin 550 liraya çıkıyor. Sadece bu yıl, kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Biliyorsunuz her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız. Hayırlı olsun diyoruz."
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?
Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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