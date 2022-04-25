KYK bursu yattı mı? 2022 Mayıs ayı KYK burs ve kredi bursu ne zaman yatacak? GSB KYK ödeme takvimi

Mayıs ayı KYK burs ve ödemeleri yattı mı? Bilindiği üzere burs ve kredi ödemeleri her ayın 6'sı ile 10'u arasında yapılıyor. Önümüzdeki hafta idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde burs ödemelerinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Müjdeli haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Peki, KYK bursu yattı mı? 2022 Mayıs ayı KYK burs ve kredi bursu ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

MAYIS AYI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Mayıs ayı kredi ve burs ödemelerinin 25 Nisan'da ödeneceğini duyurdu. Ödemeler bugün içerisinde öğrencilerin hesaplarına geçecek. Yurt, kredi ve burslarla ilgili bilgi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söylemişti: