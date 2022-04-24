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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 24.04.2022 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İTO İş Dünyası Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati yaptığı açıklamada, "Enerji hariç ithalat ve ihracat dengelendi. Enflasyon küresel bir problem olarak ortaya çıktı" ifadelerine yer verdi.

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