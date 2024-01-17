Son hafta okullarda yoklama alınır mı, ders işlenir mi? 2024 Lise, ortaokul, ilkokul 1. dönem karne haftasında devamsızlık girilir mi?
2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, öğrenciler için heyecanla beklenen karnelerin alınacağı 19 Ocak Cuma günü sona erecek. Bu tarihle birlikte, sömestr tatili öncesinde öğrenciler ve veliler, okullarda son hafta ders işlenip işlenmeyeceğini ve yoklama durumunu merakla araştırmaya başladı. 15 tatil olarak bilinen sömestr tatili öncesinde bu konudaki belirsizlik, öğrenci ve velilerin tatil öncesi planlamalarını etkilemekte.
2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, 19 Ocak Cuma günü itibariyle sona erecek ve bu tarih, öğrencilerin karnelerini alacakları gün olarak belirlendi. Milyonlarca öğrenci ve velisi, karnelerin verileceği tarih için heyecanla geri sayıma geçmiş durumda. Yoğun bir dönem geçiren öğrenciler, 15 tatil ile birlikte dinlenme fırsatı bulacaklar. Peki son hafta okullarda yoklama alınır mı, ders işlenir mi?
Son Hafta Yoklama Alınır Mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların son haftasında yoklama alınmasına yönelik spesifik bir açıklaması bulunmasa da, genel uygulama, yönetici inisiyatifiyle okulların son haftasında da yoklama alındığı yönündedir.
Dönem Sonu Faaliyet Haftası:
MEB tarafından yayımlanan yazıda, 15-18 Ocak tarihleri arasında 4 gün sürecek olan 'dönem sonu faaliyet haftası' kapsamında okullarda çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtilmiştir. Bu etkinliklerin, öğrencilerin ilgisini çekici ve eğitim-öğretim son günlerini coşkulu bir şekilde geçirmelerini sağlayacak nitelikte olması ön planda tutulmaktadır. Faaliyetlerin planlanırken, okul ve çevre şartları göz önünde bulundurulacak ve velilere herhangi bir külfet çıkarılmamasına dikkat edileceği ifade edilmiştir.
Buna bağlı olarak, okulların son haftasında ders işlenmeyecek ve öğrencilere keyifli bir etkinlik programı sunulacaktır. Bu düzenleme, öğrencilerin yarıyıl tatiline girmeden önce dinlenmeleri ve eğlenceli bir atmosferde bulunmaları için planlanmıştır.
Karneler ve Yarıyıl Tatili:
MEB'e bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler, 19 Ocak'ta düzenlenecek etkinliklerin ardından karnelerini alacaklar. Yarıyıl tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak. Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine dinlenmiş ve motivasyonu yüksek bir şekilde başlamış olacaklar.
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- Son hafta okullarda yoklama alınır mı, ders işlenir mi? 2024 Lise, ortaokul, ilkokul 1. dönem karne haftasında devamsızlık girilir mi?
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