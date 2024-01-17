Son hafta okullarda yoklama alınır mı, ders işlenir mi? 2024 Lise, ortaokul, ilkokul 1. dönem karne haftasında devamsızlık girilir mi?

Dönem Sonu Faaliyet Haftası:

MEB tarafından yayımlanan yazıda, 15-18 Ocak tarihleri arasında 4 gün sürecek olan 'dönem sonu faaliyet haftası' kapsamında okullarda çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtilmiştir. Bu etkinliklerin, öğrencilerin ilgisini çekici ve eğitim-öğretim son günlerini coşkulu bir şekilde geçirmelerini sağlayacak nitelikte olması ön planda tutulmaktadır. Faaliyetlerin planlanırken, okul ve çevre şartları göz önünde bulundurulacak ve velilere herhangi bir külfet çıkarılmamasına dikkat edileceği ifade edilmiştir.