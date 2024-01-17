Onur Belgesi nedir, kimlere verilir? 2024 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf onur belgesi için kaç ortalama gerekir? İftihar belgesi ne demek?
Öğrencilerin heyecanla beklediği karnelerin dağıtılacağı 19 Ocak Cuma günü yaklaşırken, özellikle Onur Belgesi alma şartları ve süreci merak konusu haline geldi. Onur Belgesi, sadece akademik başarı değil, aynı zamanda öğrencinin arkadaşlarına örnek davranışlar sergilemesi ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi gibi kriterlere dayanmaktadır. Öğrencilerin bu belgeyi alabilmek için gösterdikleri çaba, disiplin ve örnek davranışları, eğitim sisteminde öne çıkan değerleri temsil etmesi bakımından önem taşımaktadır.
Öğrenciler, yarıyıl tatiline yaklaşırken Onur Belgesi alma şartları ve detayları hakkında araştırmalara hız verdi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 15 günlük yarıyıl tatili 19 Ocak itibarıyla başlayacak. Öğrencilerin merakla beklediği karnelerde, dönem sonu ortalamalarına göre Takdir veya Teşekkür Belgesi alacakları belirtilirken, aynı zamanda örnek davranışlarda bulunan ve çevresine örnek olan öğrencilere Onur Belgesi verileceği ifade ediliyor.
ONUR BELGESİ NEDİR?
Onur Belgesi verilirken öğrencilerin hem okul içerisinde hem de okul dışarısında sergiledikleri davranışlar dikkate alınır. Arkadaşlarına örnek alacak erdemli davranışlarda bulunan öğrencilere, öğretmenler ve onur kurulunun tavsiyesi dikkate alınarak onur belgesi verilir. Onur belgesi almak için Takdir veya Teşekkür Belgesi alma şartı bulunmamaktadır.
ONUR BELGESİ ALMA ŞARTLARI
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre ödül belgesi şartları şöyle sıralanıyor;
(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;
a) Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,
ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak, gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.
(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.
İFTİHAR BELGESİ NEDİR?
İlkokul ve ortaokul 5, 6,7 ve 8. sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın; Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren ve çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler "İftihar Belgesi" ile ödüllendirilir.ilkokul ve ortaokul 5, 6,7 ve 8. sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın; Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren ve çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler "İftihar Belgesi" ile ödüllendirilir.
İftihar (Üstün Başarı) Belgesi nasıl alınır?
Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca,örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler;1. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 2. 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür,"3. 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdirname,"4. Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar "Üstün Başarı",5. Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Teşekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teşekkür alanlar "Başarı" belgesi ile ödüllendirilir.
Ayrıca, ilköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın;
1. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren
,2. Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren
3. öğrenciler "Onur Belgesi" ile ödüllendirilir. Bu ödüller, e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası ödül belgesinin tarih ve numarası olarak kabul edilir.İftihar Belgesi kimlere verilir?İftihar Belgesi alabilmek için ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılmanız ve bu yarışmalarda ilk beş dereceye girmeniz gerekir. Ya da çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılıp bu etkinliklerde üstün başarı göstermeniz gerekir.
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- Onur Belgesi nedir, kimlere verilir? 2024 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf onur belgesi için kaç ortalama gerekir? İftihar belgesi ne demek?
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