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Son hafta okula gitmek zorunlu mu, yoklama alınacak mı 2023? Okulun son haftası yoklama var mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2023
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Son hafta okula gitmek zorunlu mu, yoklama alınacak mı 2023? Okulun son haftası yoklama var mı?

"Son hafta okula gitmek zorunlu mu, yoklama alınacak mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yarıyıl tatiline girecek olan öğrenciler 2 haftalık sömestrin ardından 3 Şubat Pazartesi günü okullarına geri dönecek. Peki, son hafta okula gitmek zorunlu mu, yoklama alınacak mı 2023? Okulun son haftası yoklama var mı?

"Son hafta okula gitmek zorunlu mu, yoklama alınacak mı 2023? Okulun son haftası yoklama var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarıyıl tatili geldi, çattı. Tatil için son bir hafta kala öğrencilerin çoğu okula gitmek istemiyor. Hal böyle olunca devamsızlık yazılır mı yazılmaz mı endişesi başladı. Peki, son hafta okula gitmek zorunlu mu, yoklama alınacak mı 2023? Okulun son haftası yoklama var mı?

SON HAFTA YOKLAMA ALINIR MI?

Karne basımı nedeniyle okullarda devamsızlıkların yazılıp yazılmadığı merak ediliyor. Hemen şunu belirtelim ki, okullarda son hafta yoklama alınıp alınmadığı yönünde kesin bilgi okul yönetimleri tarafından öğrenilmektedir.

2023 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, yarıyıl tatili 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve 3 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. Öğrenciler 6 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

2023 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak.

MEB, KAYITSIZ ÖĞRENCİLER İÇİN OTOMATİK TAKİP SİSTEMİNİ DEVREYE ALDI

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), e-Okul sisteminde kaydı bulunmayan yaklaşık 280 bin öğrenci için başlattığı sistemde, ilkokul ve ortaokul kademesi için 15, lise kademesi için de 18 yaşından küçüklerin adreslerine ziyaretler yapılarak yeniden okullu olmaları sağlanacak.

Son istatistiklere göre 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 99'a, ilkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,63'e, ortaokuldaki okullaşma oranı 99,44'e, ortaöğretimdeki okullaşma oranı da yüzde 95'e yükseldi.

Ancak ilkokul kademesinde 11 bin 654, ortaokulda 28 bin 421, lisede de 240 bin 668 olmak üzere toplam 280 bin 743 öğrencinin kayıt dışı olduğu tespit edildi.

Bu öğrencileri yeniden okullara kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi başlatıldı. Bakan Özer, projeyle tek bir öğrenciyi bile dışarıda bırakmadan eğitim sistemine dahil edeceklerini ve martın sonunda eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranlarını yüzde 99'a ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Bakan Özer'in bu açıklamalarının ardından dikkatler, projenin sahada nasıl uygulanacağına dönük detaylara çevrildi.

MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce tüm öğrencilerin yaşına göre, uygun eğitim kademelerine erişim ve okullaşma oranlarının takip edilmesi amacıyla detaylı teknik analiz modelleme çalışmaları tamamlandı.

Zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin okullara erişim ve okullaşma oranlarının artırılmasına yönelik teknik analiz modellemelerinin oluşturulabilmesi için Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün ilgili birimleriyle eş güdüm halinde çalışmalar yürütüldü.

Öncelikle zorunlu eğitim çağında bulunan ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 19 milyon öğrencinin Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki mevcut kayıt durumları teyit edildi.

Bu çalışma sonrasında toplam 280 bin 743 öğrencinin kayıt dışı olduğu tespit edildi. Bunun yanında Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lisedeki kayıt dışı öğrenci sayısı 9 bin ve üzeri olan 8 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır olarak belirlendi.

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