Son hafta okula gitmek zorunlu mu, yoklama alınacak mı 2023? Okulun son haftası yoklama var mı?

Ancak ilkokul kademesinde 11 bin 654, ortaokulda 28 bin 421, lisede de 240 bin 668 olmak üzere toplam 280 bin 743 öğrencinin kayıt dışı olduğu tespit edildi.

Bu öğrencileri yeniden okullara kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi başlatıldı. Bakan Özer, projeyle tek bir öğrenciyi bile dışarıda bırakmadan eğitim sistemine dahil edeceklerini ve martın sonunda eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranlarını yüzde 99'a ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.