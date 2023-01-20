Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak 2023? Karne günü ders işlenecek mi 2023?
"Karne günü ders işlenecek mi 2023? Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona eriyor. Sömestr tatiline çıkmayı bekleyen öğrenciler karne gününü merakla bekliyor. Peki, karne günü ders işlenecek mi 2023? Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak 2023?
"Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı 23 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler karnelerin verileceği tarihi ve saati merak ediyor. Peki, karne günü ders işlenecek mi 2023? Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak 2023?
2023 KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Yarıyıl tatili 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak. Karnelerin verileceği saat okuldan okula değişse de öğle saatlerinde verileceği öngörülüyor.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.
KARNELER NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE VERİLECEK?
Okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım'da tarihleri arasında gerçekleşti ve öğrenciler 21 Kasım'da yeniden ders başı yaptı.2022-2023 yılı ilk dönemi 23 Ocak 2023 tarihi itibarıyla sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.
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