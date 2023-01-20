Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak 2023? Karne günü ders işlenecek mi 2023?

"Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı 23 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler karnelerin verileceği tarihi ve saati merak ediyor. Peki, karne günü ders işlenecek mi 2023? Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak 2023?