Son hafta devamsızlık sayılıyor mu? E-Okul kapandıktan sonra devamsızlık giriliyor mu? Devamsızlık ne zaman kapanacak?
E-Okul kapandıktan sonra devamsızlık giriliyor mu? Devamsızlık ne zaman kapanacak? Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci, sömestr tatili öncesi devamsızlık ile ilgili bilgi almak istiyor. Sınırda olan öğrenciler son hafta devamsızlık olup olmadığını da merak ediyor. 21 Ocak’tan itibaren okullar yarıyıl tatiline girecek. Okullar kapanmadan önce E-Okul sisteminde bilgiler de kapanıyor. Peki; E-Okul kapandıktan sonra devamsızlık giriliyor mu? Devamsızlık ne zaman kapanacak? Son hafta devamsızlık sayılıyor mu?
Son hafta devamsızlık sayılıyor mu? E-Okul kapandıktan sonra devamsızlık giriliyor mu? Devamsızlık ne zaman kapanacak? Okulların kapanmasına kısa bir süre kala E-Okul sisteminde not girişi ve devamsızlık girişi kapanıyor. Öğrenciler, karne almadan önceki son haftanın devamsızlık sayılıp sayılmadığını merak ediyor. Peki; son hafta devamsızlık sayılıyor mu?
SON HAFTA DEVAMSIZLIK SAYILIYOR MU?
Not ve devamsızlık girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 21 Ocak'tan birkaç gün önce kapanması bekleniyor. Sistemin kapanış tarihleri okullara göre değişiklik gösteriyor.
DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?
Ortaokulda 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenciler okulu geçebilmesi için Şube Öğretmenler Kurulu'ndan geçer onayı alması gerekir. Yani 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci kuruldaki karar göre okulu geçebilir ya da sınıf tekrarı yaşayabilir.
Lisede özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür. Lisede özürlü devamsızlık hakkı ise 20 gündür. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre; özürlü ve özürsüz devamsızlık toplamda 30 günü geçmeyecektir. Otuz günü geçen öğrenci sınıf tekrarı yapabilir.
Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.
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