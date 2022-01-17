BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM öğrenci tanılama işlemleri devam ediyor. 10 Ocak'ta başlayan süreç 21 Ocak'ta tamamlanacak. Ön değerlendirme başvurusu yapılan öğrenciler ve velileri, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. MEB ise yayımladığı duyuru ile merak edilen soruları yanıtladı. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları ne zaman? İşte cevaplar...

BİLSEM öğrenci tanılama işlemleri kapsamında 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde öğrenciler, yetenek alanı/alanlarında sınıf öğretmenleri tarafından 10-21 Ocak tarihleri arasında aday gösterilecek.