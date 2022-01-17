BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları ne zaman?
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılı BİLSEM takvimi belli oldu. MEB tarafından 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerindeki öğrencilere yönelik gerçekleştirilen BİLSEM uygulamalarının başvuru süreci 10 Ocak'ta başladı. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemlerinin tamamlanmasına kısa süre kala gözler sonuç takvimine çevrildi. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları ne zaman? İşte haberin detayları...
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM öğrenci tanılama işlemleri devam ediyor. 10 Ocak'ta başlayan süreç 21 Ocak'ta tamamlanacak. Ön değerlendirme başvurusu yapılan öğrenciler ve velileri, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. MEB ise yayımladığı duyuru ile merak edilen soruları yanıtladı. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları ne zaman? İşte cevaplar...
BİLSEM öğrenci tanılama işlemleri kapsamında 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde öğrenciler, yetenek alanı/alanlarında sınıf öğretmenleri tarafından 10-21 Ocak tarihleri arasında aday gösterilecek.
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ön değerlendirmeye alınacak öğrenciler, 02 Şubat 2022 tarihinde açıklanacak. Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş
belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
ÖN DEĞERLENDİRME NE ZAMAN?
Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE ZAMAN?
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.
Bireysel değerlendirme hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecek.
2021-2022 BİLSEM TAKVİMİ
10-21 Ocak 2022: Gözlem formlarının doldurulması
02 Şubat 2022: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
19 Şubat 2022 - 08 Mayıs 2022: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeyealınması
13 Mayıs 2022: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
16-23 Mayıs 2022: İtiraz başvurularının alınması
24-30 Mayıs 2022: İtirazların değerlendirilmesi
16-30 Mayıs 2022: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
03 Haziran 2022: Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022: Bireysel değerlendirmelerin yapılması
19 Ağustos 2022: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
22-26 Ağustos 2022: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
29 Ağustos 2022 - 05 Eylül 2022: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
29 Ağustos 2022 - 09 Eylül 2022: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
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