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e Okul giriş ile karne notu nasıl görüntülenir? MEB 2022 1. dönem takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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e Okul giriş ile karne notu nasıl görüntülenir? MEB 2022 1. dönem takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

e Okul ile karne notu sorgulama nasıl yapılır? 2021-2022 eğitim öğretim yılının 1. dönem karnelerinin verilmesine kısa bir süre kaldı. Karne notları belli olmaya başlarken, gözler takdir ve teşekkür hesaplama işlemlerine çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve velilerin merak ettiği karne notu ile takdir teşekkür hesaplama işlemlerini yazımızda ele aldık. Peki, e Okul giriş ile karne notu nasıl görüntülenir? MEB 2022 1. dönem takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

e Okul giriş ile karne notu nasıl görüntülenir? e-Okul sistemi ile birlikte öğrencinin durumuna ilişkin tüm bilgilere erişim sağlanabiliyor. Veliler ve öğrenciler, okulların yarıyıl tatiline girmesine kısa bir süre kala karne notları ve takdir teşekkür belgelerini araştırmaya başladı. Bu kapsamda gözler e-Okul sistemine çevrildi. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, e Okul giriş ile karne notu nasıl görüntülenir? MEB 2022 1. dönem takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

E-OKUL İLE KARNE NOTU NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

* Öncelikle eokulyd.meb.gov.tr adresine giriş yapın.

* İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.

* Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, karşınıza çıkan ekrandaki solda yer alan panelden öğrencinin sınav not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2021-2022 yarıyıl tatili 21 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerin ardından başlayacak. Yarıyıl tatili, 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 07 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönen, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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