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Son hafta devamsızlık sayılıyor mu? |2024| E-Okul kapandıktan sonra devamsızlık giriliyor mu?

Giriş: 13.06.2024 08:23 Güncelleme: 13.06.2024 08:23
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Son hafta devamsızlık sayılıyor mu? |2024| E-Okul kapandıktan sonra devamsızlık giriliyor mu?

14 Haziran 2024 Cuma günü okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri karnelerini alarak 2023-2024 eğitim-öğretim yılını tamamlayacak. Peki, karneler yaklaşırken merak edilen bir konu var: Son hafta devamsızlıklar sayılıyor mu?

Karne heyecanı başladı. 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerine kavuşacak olan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri notlarını ve devamsızlık bilgilerini aileleri ile paylaşacak. Devamsızlık durumu kritik seviyede olan öğrenciler ise son hafta devamsızlık sayılıyor mu? Yani E-Okul kapandıktan sonra devamsızlık giriliyor mu? sorusunun cevabını arıyor. Peki herkesin merak ettiği sorunun cevabı ne…

SON HAFTA DEVAMSIZLIK SAYILIYOR MU?

Not ve devamsızlık girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 14 Haziran'dan birkaç gün önce kapatılmaya başladı. Sistemin kapanış tarihleri okullara göre değişiklik gösteriyor.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı karneleri 14 Haziran 2024 Cuma günü dağıtılacak.

Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.

DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Ortaokulda 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenciler okulu geçebilmesi için Şube Öğretmenler Kurulu'ndan geçer onayı alması gerekir. Yani 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci kuruldaki karar göre okulu geçebilir ya da sınıf tekrarı yaşayabilir.

Lisede özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür. Lisede özürlü devamsızlık hakkı ise 20 gündür. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre; özürlü ve özürsüz devamsızlık toplamda 30 günü geçmeyecektir. Otuz günü geçen öğrenci sınıf tekrarı yapabilir.

Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.

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