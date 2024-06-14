Karneler ne zaman ve saat kaçta dağıtılacak? 2023-2024 Eğitim-Öğretim ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için karne saati
2023-2024 eğitim-öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona eriyor ve 2. dönem karneleri dağıtılacak! 3 aylık yaz tatiline kavuşmanın heyecanı tüm okulları sararken, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini almak için sabırsızlanıyor ve şimdiden karnelerini saat kaçta alacaklarını araştırıyor. Karnelerin dağıtım saati ve detayları hakkında merak edilenler için işte detaylar…
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Bu tarih, öğrencilerin 3 aylık yaz tatiline girecekleri günü işaret ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, karnelerini alarak yaz tatiline resmen adım atacaklar. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta ve nasıl alınacak?
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı karneleri 14 Haziran 2024 Cuma günü dağıtılacak.
Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.
SON HAFTA DEVAMSIZLIK SAYILIYOR MU?
Not ve devamsızlık girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 14 Haziran'dan birkaç gün önce kapatılmaya başladı. Sistemin kapanış tarihleri okullara göre değişiklik gösteriyor.
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