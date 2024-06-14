Karneler ne zaman ve saat kaçta dağıtılacak? 2023-2024 Eğitim-Öğretim ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için karne saati

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Bu tarih, öğrencilerin 3 aylık yaz tatiline girecekleri günü işaret ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, karnelerini alarak yaz tatiline resmen adım atacaklar. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta ve nasıl alınacak?