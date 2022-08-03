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LGS 3. tercih ne zaman bitiyor? 2022 LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi duyurdu

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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LGS 3. tercih ne zaman bitiyor? 2022 LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi duyurdu

LGS 3. tercih ne zaman bitiyor? LGS 2. nakil başvuru süreci devam ediyor. Birinci nakil yerleştirme sonucuna göre herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için 2. nakil tercihleri alınıyor. Üçüncü tercih olarak bilinen 2. nakil dönemine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, LGS 3. tercih ne zaman bitiyor? 2022 LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

LGS 3. tercih ne zaman bitiyor? Liselere öğrenci yerleştirme sürecinde son viraja girildi. İkinci nakil dönemi tercihleri devam ediyor. Tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler ve aileleri, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS 2. nakil sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. Peki, LGS 3. tercih ne zaman bitiyor? 2022 LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri 1-5 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

LGS 2. NAKİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUAN BİLGİLERİ

LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri 1-5 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. MEB tarafından e-Okul üzerinden bilgiler erişime açıldı.

TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...

LGS 2. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

01-05 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek LGS 2. nakil tercihlerinin sonuçları 08 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

LGS KOMİSYON YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 09-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 19 Ağustos'ta açıklanacak.

YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.

Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 31 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.

MERKEZÎ YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

b) Sınavla öğrenci alan okullarda Merkezî Sınav Puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

YEREL YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

b) Tercih edilen lise bakımından;

i. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

ii. Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

iii. Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.

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