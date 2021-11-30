Milli Eğitim Bakanlığı Şurası Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Pandemi sonrası eğitimde yeni dönem: 3 kritik gündem maddesi masada

Tüm eğitim kademelerinde ve sınıf seviyelerinde rehberlik hizmetleri guçlendirilmelidir. Zorunlu hallerde (salgın hastalıklar, afet durumu, süreğen hastalık durumu vb.) eğitim öğretim sürecinin kesintisiz devam etmesi için uzaktan eğitim ve alternatif erişim imkanlarını (mobil sınıf vb.) artıracak tedbirler alınmalıdır. Bursluluk sınavına giriş koşulları daha çok öğrenciyi kapsayacak şekilde genişletilmeli ve burs verilen öğrenci sayısı artırılmalıdır.