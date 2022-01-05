05 Ocak 2022, Çarşamba
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Son dakika: Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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Son dakika: Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den flaş açıklama

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı nedeniyle okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz bir durum yok" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan Bakan Özer, şu anda okulların kapatılmasının söz konusu olmadığını, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Özer, "Omicron hızla yayılıyor ancak okullarımızda önlemleri değiştireceğimiz bir alarm durumu söz konusu değil." dedi.

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