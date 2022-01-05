Son dakika: Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı nedeniyle okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz bir durum yok" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.
Burada bir konuşma yapan Bakan Özer, şu anda okulların kapatılmasının söz konusu olmadığını, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.
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