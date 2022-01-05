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Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL kayıtları hangi tarihte başlayacak? AÖL kayıt yenileme, ders seçimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL kayıtları hangi tarihte başlayacak? AÖL kayıt yenileme, ders seçimi...

Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında dönemin ilk sınavı için tarihler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulmuş ve sınavlar çevrimiçi sistem üzerinden tamamlanmıştı. Adaylar kayıtlar için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL kayıtları hangi tarihte başlayacak? AÖL kayıt yenileme, ders seçimi...

Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL kayıtları hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 2. Dönem ders seçimi ile sınav tarihleri araştırma konusu haline geldi. Açık öğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci ilk dönem çevrimiçi sistemle sınavlarını online sistem üzerinden gerçekleştirmişti. İşte, Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL kayıtları hangi tarihte başlayacak? AÖL kayıt yenileme, ders seçimi...

AÖL 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 olarak belirlenmişti.

2021-2022 2. dönem kayıtlarının da, kısa süre içinde başlayacağı tahmin ediliyor.

AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

* http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında yer alan ''Öğrenci Girişi'' başlığını seçiniz. Öğrenci numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız.

* Sol tarafta yer alan ''Kayıt Yenileme / Ders Seçme'' başlığı altında yer alan ''Ders Seçme İşlemleri'' modülünü seçiniz.

* Açılan sayfada seçebileceğiniz derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında 1. Dönemden başlamak üzere sıralanmıştır.

* Dersi seçmek için ilgili dersin satır başındaki simgeyi tıklayınız. Seçtiğiniz dersler bir alt tabloya atanacaktır.

* Ders seçme sayfasında bulunan Otomatik Ders Seçme İşlemi İçin Tıklayınız kısmındaki Kaydet butonunu tıklamanız durumunda sistem otomatik olarak derslerinizi seçecektir.

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