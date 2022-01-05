Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL kayıtları hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 2. Dönem ders seçimi ile sınav tarihleri araştırma konusu haline geldi. Açık öğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci ilk dönem çevrimiçi sistemle sınavlarını online sistem üzerinden gerçekleştirmişti. İşte, Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL kayıtları hangi tarihte başlayacak? AÖL kayıt yenileme, ders seçimi...

AÖL 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 olarak belirlenmişti.